GYODER’den ucuz kiralık konut modeli

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER tarafından 17'ncisi düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi, “Rota Yeniden Oluşturuluyor” mottosuyla gerçekleştirildi. Zirveye dar ve orta gelirlinin konuta erişimini sağlaması beklenen model damga vurdu. GYODER’in hazırladığı ve zirvede açıklanan modelde kamunun sektöre bedelsiz arsa vermesi karşılığında özel sektörün ucuz kiralık konut üretebileceği belirtildi.

Bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı’na sunulan modelle 3 yılda 500 bin kiralık konut üretilebileceği belirtiliyor. Zirvede, yeni modelle ilgili bilgi veren GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Türkiye’de ruhsat sayılarının son 3-4 yılda yüzde 30 azaldığını, kendilerinin de, bu noktada üretimin önündeki engelleri bertaraf etmek için harekete geçtiğini söyledi. Pandemi koşulları nedeniyle bu konudaki reflekslerinin yavaşladığını dile getiren Kalyoncu, bu yılın ocak ayında Erişilebilir Konut Komitesi kurduklarını söyledi. Kalyoncu, içinde ekonomist, finans uzmanı, mimar, kamu yerel yöneticileri, yapı malzemecisi ve emlakçıların yer aldığı kümelenme ile arsanın üretimde yüzde 50 olan payını sıfırlamayı planladıklarını anlattı. Halihazırda sektörün tıkanmış durumda olduğunu belirten Kalyoncu, “Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir model yok. Biz geliştirdiğimiz modelle geliştirme sürecinde arsa payını sıfıra indiriyoruz. Böylece maliyeti yarıya indiriyoruz. Böylece fonlama ve mortgage tarafındaki kaynak maliyetini yarıya indiriyoruz. Eğer gerekirse Merkez Bankası’nın fonlama maliyetini yarıya indiriyoruz” dedi. Bunun ancak devletin arsaların bu amaçla kullanmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Kalyoncu, bu konudaki önerilerini mart ayında Bakan Murat Kurum ve Nureddin Nebati’ye, bir ay önce de Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na sunduklarını, bu hafta cuma günü de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’yle görüşmelerinin olacağını bildirdi.

Kiralar yüksek olmayacak

Modelde kiralık konut üretiminin planladığını kaydeden Kalyoncu, “Sektörümüzün kapasitesinin şu anda yüzde 60’ı atıl durumda. Böylece özel sektörde kamuyla birlikte konut üretebilir. Model gerçekleşirse ilk 3 yılda 500 bin kiralık sosyal konut üretilebilir. Burada bir kira sınırı olacak. Kentlere göre bir tavan sınırı olacak ve bunun üzerine çıkılamayacak. Kiralama fiyatları da karı koca çalışana göre planladık. Örneğin 3+1 bir dairenin kirası 4 bin TL olacak ve 3 ila 4 yıl gibi uzun sürelerle konutlar kiralanacak” dedi. Bu modelde konutların kira geliriyle kendini 15 yıl gibi sürelerle amorti edebileceğini kaydeden Kalyoncu şöyle konuştu: “Devlet arsalarını ekonomiye kazandırmış oluyor, sektördeki atıl kapasiteyi kullanmış oluyoruz, şu anda ihtiyaç olan erişilebilir konut problemini çözmüş oluyoruz ve aslında devletin de bu süreler bittiğinde elinde yönetebileceği bir konut stoku oluşuyor.” Zirvede, Yeni Rota ve Gelecek Başlığıyla yapılan oturumda konuşan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin, gayrimenkulün dünyadaki toplam tarım alanlarının 8 katı, mevcut altın miktarının 200 katı kadar bir değeri olduğunu belirtti. Oturumda konuşan Konda Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, artık mahalle kavramının değiştiğini, zaman ve mekandan bağımsız bir iletişimin geliştiğini kaydetti. Ayrıca gelecek 20 yılda en büyük devrimin inşaat malzemelerinde yaşanacağını söyleyen Ağırdır, ayrıca 50 yaş üstü nüfusunun artmasıyla çocukları merkeze alan sosyal tesislerin olduğu projelerin yerini, bu yaş grubuna hizmet veren sağlık birimlerinin olduğu sosyal tesislerin yer alacağı projelere kayış olacağını belirtti. Ağırdır, bu nedenle gelecek 20-30 yılı bunları baz alarak planlamak gerektiğini söyledi.

Gayrimenkulün geleceği masaya yatırıldı

Zirve kapsamında ‘Geleceğin Rotasında Türkiye Ekonomisi ve Gayrimenkul’ konulu panel DÜNYA gazetesi üst yöneticisi Hakan Güldağ moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş, Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’ün katıldı.