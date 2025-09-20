Haberi Boomberg duyurdu: Erdoğan-Trump görüşmesinden milyarlarca dolarlık anlaşma çıkabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşmeden dev anlaşmalar çıkacağı iddia ediliyor.

ABD'li haber ajansı Bloomberg News'in haberine göre; Boeing ve Lockheed Martin’in Türkiye’ye 250 adet ticari yolcu uçağı ile ek F-16 savaş uçağı satışı gündemde. Ayrıca, uzun süredir kriz konusu olan F-35 programının da masaya geleceği belirtiliyor.

Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında savunmadan enerjiye kadar on milyarlarca dolar değerinde anlaşmalar yapmaya çalışacağını belirtti.

Yetkililer, Türkiye'nin 40 adet F-35 jet uçağı, 40 adet F-16 Viper uçağı ve bomba ve füzeler dahil mühimmat satın almayı planladığını söyledi. Ancak kaynaklar iki tarafın F-16'ların fiyatı konusunda hala müzakere halinde olduğunu kaydetti.

Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Başkanla birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben her zaman çok iyi bir ilişki içinde olduk" dedi.

THY'den Boeing iddialarına yönelik açıklama

Konuya aşina kaynaklar, Boeing'in hali hazırda Türk Hava Yolları ile anlaşma çerçevesini oluşturduğunu ve bu anlaşmanın devlet ziyaretleri sırasında duyurulmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Kaynaklar anlaşmanın Beyaz Saray ziyaretinde ya da ekim ayında yapılacak ikili görüşmelerde duyurulabileceğini söylediler.

Bazı kişiler ise çeşitli uçak alımları için müzakerelerin halen devam ettiğini ve anlaşmaların nihai şeklinin değişebileceğini belirtti.

Türk Hava Yolları sözcüsü Yahya Üstün konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Boeing ile bir sipariş üzerinde uzun süredir görüşüyoruz, ancak henüz nihai bir karar alınmadı” dedi.

Lockheed temsilcisi konuyla ilgili açıklama yapmadı.

THY 2023 yılında yaptığı açıklamada 2030’a kadar filosuna 600 yeni uçak almayı planladığını duyurmuştu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçen yıl Boeing ile yaklaşık 250 uçak siparişi için görüşmelerde olduğunu açıklamıştı.

F-35 krizi çözüme yaklaşıyor

Türkiye, Lockheed Martin’in F-35 savaş uçağı programının orijinal ortaklarından biriydi. Ancak, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle programdan çıkarıldı. Bu durum, Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan CAATSA yaptırımlarına yol açtı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Haziran ayında Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, F-35 krizinin yıl sonuna kadar çözülmesinin mümkün olabileceğini belirtmişti.