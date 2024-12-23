HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT... Ciner Yayın Holding'in tüm hisseleri Can Holding’e satıldı!

İş insanı Turgay Ciner, medya sektöründeki 22 yıllık yatırımlarını sonlandırma kararı aldı. HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT gibi önemli medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding'in tüm hisseleri, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin sahibi Can Grubu’na devredildi.

Ciner Grubu madencilik alanına odaklanacak

Park Holding'den yapılan resmi açıklamada, grubun medya yatırımlarını sonlandırma kararının global madencilik alanındaki liderlik hedeflerine odaklanma amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ciner Yayın Holding’deki hisselerimizin tamamını Can Grubu’na devretmek üzere sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu onayından sonra tamamlanacaktır. Bu devirle medya çalışanlarımız ve sektör için yeni bir soluk ve güç geleceğine inanıyoruz.”

Can Grubu’ndan açıklama

Can Grubu da hisse devrine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ciner Yayın Holding’in tüm hisse senetlerinin devralınmasına dair sözleşme imzaladık. Park Grubu’na teşekkür ediyoruz. Medya yatırımlarımızı, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yönetecektir” ifadelerine yer verdi.

Ciner Medya’nın 22 yıllık hikayesi

Ciner Grubu, 2002 yılında medya sektörüne adım atarak HaberTürk, Bloomberg HT, HT Spor, Show TV ve haberturk.com gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarını bünyesine katmıştı. 1978 yılında kurulan Park Holding ise madencilik, enerji, cam, kimyasallar, medya, denizcilik, turizm gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

Yeni dönem başlıyor

Devir işlemleri, Rekabet Kurulu onayının ardından resmen yürürlüğe girecek. Can Grubu’nun medya sektöründeki yeni yatırımları, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın yönetiminde ilerleyecek. Bu gelişme, Türkiye medya sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.