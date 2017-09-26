"Habur, ihracatı olumsuz etkiler"

26 Eylül 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyi Başkanı ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, Habur Sınır Kapısı'nda güvenliğin sıkılaştırılması ve sevkiyatların durma noktasına gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'a yapılan toplam ihracatın yaklaşık yüzde 45'inin Kuzey Irak'a, yüzde 55'inin ise Merkezi Hükümet'e yapıldığını söyleyen Aymen, "Habur'da yaşanan acil durum, ihracatımızın tamamını olumsuz etkiler. Elbette ülkemizin çıkarları ve güvenliği her şeyin üstündedir. Ancak alternatif yollarla bulacağımız çözümler ile zararı minimize etmeliyiz" dedi.

İran kapılarının kapasitesinin artırılması gerektiğin ifade eden Aymen, şunları söyledi:

"Irak'ın güney bölgelerine ihraç mallarımızı ulaştırmada İran güzergahı öne çıkıyor. İran'daki Esendere, Gürbulak, Borualan kapılarımızın kapasitelerini artıracak tedbir ve girişimleri hemen hayata geçirmeliyiz"

Aymen, yılın ilk 8 ayı itibariyle Türkiye'nin ihracatının yüzde 5.8'inin ve AKAMİB'in bünyesinde yer aldığı Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin ihracatının yüzde 12'sinin Irak'a gerçekleştiği bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Habur açıklaması