Hacı Demir: En başta enerji olmak üzere Perpa’yı kalkındırma projelerimiz sürüyor

Perpa Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Başkanı Hacı Demir, Perpa Ticaret Merkezi’nin pandemi ve sonrası dönemini değerlendirdi. “Kuruluş tarihi olan 1989 yılından beri Perpa’yı geliştirmek, çağa uygun biçimde yenilemek, kalite standartlarına uygun hizmet vermek için çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz. Biz söylenmek ve şikayet etmek yerine araştırmaya, uzmanlarla iş birliği yapmaya ve çözüm üretmeye inanıyoruz” diyen Başkan Demir, Perpa için son dönemde gerçekleştirdikleri projeleri ve yeni dönem için planlarını anlattı.

Perpa’ya yanlış doğalgaz tarifesi uygulanıyor

Enerji Verimliliği Yasası gereği Perpa’nın merkezi ısıtma-soğutma sistemi kullanma zorunluluğu olduğuna dikkat çeken Demir şunları söyledi: “Bu merkezi kullanım tek bir abone gibi görünmemize neden oluyor. Oysa biz sadece B Blok olarak 2 bin 500 ayrı aboneyiz. Bünyemizde farklı sektörden firmalar bulunuyor. 2 bin 500 birim tek bir abone gibi değerlendirildiğinde yıllık 300 bin metreküp gaz tüketimini geçiyoruz ve İGDAŞ gaz tüketim Tarife 2’ye dahil ediliyoruz. Sanki bir fabrika, bir elektrik üretim tesisiymişiz gibi. Tarife 2’nin ücreti ise Tarife 1’in 5 katı. Tarife 1’den ücretlendirilmemiz gerektiğiyle ilgili İGDAŞ’a, EPDK ve BOTAŞ’a dilekçe yazarak bu haksızlığın düzeltilmesini talep ettik. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası meclisinde de durumumuzu anlattık. İTO Başkanımız Sayın Şekib Avdagiç de konuyla ilgili bize destek verdi. Yetkili yerlere müracaatlarımızı takip ederek tarifemizin düzeltilmesiyle ilgili çaba harcıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kendi enerjimizi üretmek istiyoruz

Elektriklerini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak adına, çatılarına GES projesi yaptırmak için araştırmalarının sürdüğünü dile getiren Demir, “İBB’nin teknoloji şirketi UGETAM, EnerjiSA, AK Enerji, üniversiteler ve sektör firmaları ile çalışma yürütüyoruz. Perpa olarak güneş enerjisi kullanarak kendi enerjimizi üretmek için ilk adımları atıyoruz. Ayrıca Humboldt Üniversitesi Berlin Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki’den bu konuda danışmanlık aldık. Kendisinin yerli enerji harmanlama projesine sponsor olduk. Araştırması için yer sağladık. Perpa açık otoparkına konulan dorsede güneş enerjisi ile ısıtma soğutma çalışmaları yapıldı. Alman muadilinden çok daha kaliteli ve uygun fiyatlı ısı enerji üretimi sağlandı. Proje şu an yüzde 93 verimle çalışıyor” bilgisini verdi.

Hedefimizde ISO var

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına ve KVKK eğitimlerine sahip olmak istediklerini anlatan Demir, “Çalışmalarımızdan maksimum verim sağlamak ve üyelerimizin memnuniyetini en üst düzeye taşımak için günümüzün ihtiyaçlarına uygun şekilde, profesyonel biçimde tasarlanan ISO standartlarına, bilgi güvenlik ve yönetim sistemine sahip olmak istiyoruz. Bizim Perpa Kooperatifi olarak zaten kendi kalite yönetim sistemimiz var. Perpa Yapı Kooperatifi Kurucular Kurulu, ticaret merkezinin açılışını yaptıktan sonra Perpa’nın yönetimi konusunda İTÜ'den danışmanlık aldı. Perpa Ticaret Merkezi’nin nasıl yönetileceği ile ilgili üç adet kitaptan oluşan son derece özenli ve profesyonel bir çalışmayı hayata geçirdiler. Perpa bu bilimsel çalışma doğrultusunda yönetildi. 1989'da hazırlanmış olan bu planın zamanın koşullarına ve teknolojisine uygun şekilde güncellenmesi gerekiyor. Bu nedenle ISO standartlarına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Perpa tarihini ve ahilik geleneğimizi sonraki kuşaklara aktarmak bizim için önemli”

Perpa’nın çağın koşullarına uygun, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği koşullarını sağlayan bir ticaret merkezi haline getirmek için durmadan çalıştıklarını dile getiren Demir, “En son büyük projelerimizden biri 8. katta yer alan kapımızı yeni teknolojiye ve iş güvenlik şartlarına uygun biçimde yenilemek oldu. Son derece güvenli ve şık olan kapımıza Perpa Kooperatifi ve Perpa Ticaret Merkezi Kurucu Başkanımız Ünal Mısırlıoğlu’nun adını verdik. Perpa tarihini ve ahilik geleneğimizi sonraki kuşaklara aktarmak bizim için çok önemli. Önümüzdeki dönem de 8. kat ve 2. kat ana kapılarımızı yenileyeceğiz ve cephe boyamamızı yapacağız” dedi.

Pandemide doluluk oranı yüzde 97’ye çıktı

Perpa’nın istihdam konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Hacı Demir, “Perpa, İstanbul için istihdam konusunda büyük bir nimet. Mekanik, hırdavat, elektrik, elektronik, aydınlatma, güvenlik kamera sistemleri, iş güvenliği malzemeleri, bilgisayar, robot yapım malzemeleri, pnömatik, otomasyon, internet ürünleri, medikal, tekstil, tarım, mali müşavirlik, sigortacılık, hukuk, makine el aletleri ve 80’in üzerinde farklı sektörde 4 bin 707 firması, 25 bin çalışanıyla hizmet veriyor. Son yıllarda özellikle pandemi döneminde Endüstri 4.0 devrimi ile e-ticaretin gelişmesi Perpa’da doluluk oranını artırdı. İnternetten satış yapan firmalar Perpa Ticaret Merkezi’nde dükkan kiralamayı tercih ediyorlar. Çünkü Perpa’nın alt yapısı buna uygun. Hızlı internet bağlantısı, bütün kargo şirketleri, bankalar, mali müşavirler, İTO, noter ve daha fazlası Perpa’da bulunuyor. Aynı çatı altında her türlü işlerini kısa sürede halledebilmek firmalara zaman ve enerji açısından avantaj sağlıyor. Şu an Perpa’da doluluk oranımız yüzde 97.”