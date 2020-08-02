Hacıince Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Hacıince DÜNYA'da

02 Ağustos 2020

KurbanBayramı vesilesi ile Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı ve Hacıince Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Hacıince, Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor:

Canlı yayından notlar:

"Kovid döneminde panik alış verişi oldu. Ancak turizm sektöründeki sıkıntılar dolayısıyla tüketimde yüzde 20 civarında bir azalma var. Artık verim artışına dayalı bir hayvancılık politikası güdüyoruz. Hayvancılık artık eski hayvancılık değil. Coğrafyamıza uygun hayvancılık yapmamız gerekiyor.

"Kendi ırkımızı geliştirmeliyiz"

Kendi ırkımızı geliştirmeliyiz diyen Ahmet Hacıince, sözlerine böyle devam etti:

"Türkiye olarak, kırmızı et tüketiminde ABD ve AB’ye göre oldukça gerideyiz. Üretim kadar alım gücü de bu konuda önemli bir faktör. Türkiye, 2-3 yıla kadar kendi kendine yeter hale gelecektir.

Verimi nasıl artırırız? Kendi imkanlarımızla nasıl yaparız? Araştırıyoruz. Kurban Bayramı'nda bu yıl vekalet yoluyla kesim arttı. Kovid dolayısıyla, hayvan sevkinde kontroller artırıldı. Kurban Bayramı kesimlerinde et ve deri kaybı çok oluyor. Verimli kesim yapılmıyor. Diyanet'in vekaletle kesime yönlendirmesi gerekir. Profesyonellerce yapılacak kesim ziyanın azalmasını sağlayacaktır. 3 yıl sonra Türkiye’de kişi başına bir küçükbaş hayvan düşecek noktaya geleceğiz."

Devamı geliyor...