Hackerlar Uganda Merkez Bankası'nı soydu! 17 milyon dolarlık zarar
Uganda'da Merkez Bankası'nı soyan hackerlar, 16,8 milyon dolar çaldı. Çalınan paranın ancak yarısı geri alınabilirken, olayın danışıklı bir iş olabileceği iddia ediliyor.
Güneydoğu Asya kökenli "Waste" adındaki hacker grubunun ay başında Uganda Merkez Bankası'nın sistemlerine sızarak, 16,8 milyon doları kendilerine aktardığı ortaya çıktı.
Paranın yarısı Japonya'ya gönderildi
Uganda basınında yer alan haberlere göre, korsanlar çaldıkları paranın bir kısmını Japonya'ya gönderdi. Çalınan paranın yarıdan fazlası geri alınırken, siber saldırıyla ilgili soruşturma başlatılıldığı öğrenildi.
Uganda Merkez Bankası ve Uganda polisinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Danışıklı bir iş olabilir
Öte yandan Uganda'nın en büyük bağımsız gazetesi Daily Monitor, olayın danışıklı bir iş olabileceğini bildirdi.
Uganda'da bankalara yönelik siber soygunlar sık sık tekrar etse de, müşteri kaybetmemek adına olayların yaşandığı alenen kabul edilmiyor.