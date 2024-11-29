Hackerlar Uganda Merkez Bankası'nı soydu! 17 milyon dolarlık zarar

Güneydoğu Asya kökenli "Waste" adındaki hacker grubunun ay başında Uganda Merkez Bankası'nın sistemlerine sızarak, 16,8 milyon doları kendilerine aktardığı ortaya çıktı.

Paranın yarısı Japonya'ya gönderildi

Uganda basınında yer alan haberlere göre, korsanlar çaldıkları paranın bir kısmını Japonya'ya gönderdi. Çalınan paranın yarıdan fazlası geri alınırken, siber saldırıyla ilgili soruşturma başlatılıldığı öğrenildi.

Uganda Merkez Bankası ve Uganda polisinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Danışıklı bir iş olabilir

Öte yandan Uganda'nın en büyük bağımsız gazetesi Daily Monitor, olayın danışıklı bir iş olabileceğini bildirdi.

Uganda'da bankalara yönelik siber soygunlar sık sık tekrar etse de, müşteri kaybetmemek adına olayların yaşandığı alenen kabul edilmiyor.