Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Uytun, DÜNYA'nın sorularını yanıtlıyor

08 Nisan 2020

Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, DÜNYA'nın sorularını yanıtlıyor...

Korona salgını sektörü nasıl etkiledi?

Türkiye'ye yönelik yatırımları ve çalışmaları salgın etkileyecek mi?

Evde çalışanlar için pratik çözümler neler?

Bu dönemde evde kalanlar sizden en çok ne talep ediyor?

İnsanların ev alışkanlıkları nasıl değişecek?