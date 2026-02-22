Hafta başında çakıldı, sonunda uçuşa geçti! Altın ve gümüşte sert dönüş

Emtia piyasaları haftayı jeopolitik gerilimler, ticaret politikalarına yönelik hukuki tartışmalar ve para politikası beklentilerinin gölgesinde dalgalı tamamladı. ABD-İran gerilimi ile Washington’ın tarife adımlarına yönelik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken yatırımcılar küresel riskleri takip etti.

Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler ise özellikle değerli metallerde risk iştahını desteklerken, analistler, enflasyonda yavaşlamanın sürmesi halinde gevşeme ihtimalinin masada kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

Öte yandan ABD ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin altında büyürken, enflasyon göstergelerinde de yeniden hızlanma sinyali görüldü. Yılın tamamında yüzde 2,2 büyüyen ekonomide, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aralıkta beklentileri aşarak aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3 arttı. Verilerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09’a yükselirken, dolar endeksi de haftayı artışla tamamladı.

Altın ve gümüşte sert dönüş

Hafta başında doların güçlenmesi ve likidite koşullarının etkisiyle gerileyen altın ve gümüş de hafta sonuna doğru ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ile tarifelere ilişkin belirsizliğin yeniden artmasıyla yükseldi.

Haftayı görece yüksek seviyelerde kapatan altın ve gümüş, yılın ilk dönemindeki rekor seviyelerinden uzaklaşmasına karşın, düşük enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler hafta boyunca destekleyici unsurlar olarak öne çıktı.

Gümüş yüzde 9,9 değer kazandı

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 9,9, platinde yüzde 4,5, paladyumda yüzde 3,7 ve altında yüzde 1,4 arttı.

Analistler ocaktaki jeopolitik gelişmelerin ardından altında boğa senaryosuna işaret ederken, altının önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini öngördü. Altın fiyatlarının yıl sonuna doğru 6 bin 500 dolara yaklaşabileceğini ifade eden analistler, 2027 sonuna kadar da ons başına 8 bin 600 dolarlık rekor bekliyor.

Gümüş tarafında ise analistler, gümüş piyasasının hala büyük ölçüde endüstriyel talebe bağlı olduğunu ve spekülatif hareketlerin ardından dengeleme sürecine girdiğine işaret ederek yatırımcıya 'temkinli olma' uyarısı yaptı.

Baz metaller de artan küresel risk iştahıyla yükselirken, petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerin etkisiyle değer kazandı. Doğal gaz ise talep beklentilerinin zayıflamasıyla geriledi.

Tarım emtialarında ise arz-talep dengesi belirleyici oldu. Buğday ve soya fasulyesi yükselirken, mısır, pirinç ve özellikle kakao fiyatlarında düşüş görüldü. Genel tabloda jeopolitik riskler ve ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam etti.