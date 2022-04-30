HAK-İŞ: Asgari ücret temmuz ayında artırılmalı

ANKARA

HAK İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Temmuz ayında asgari ücreti yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Mahmut Arslan, basın mensuplarına yönelik verdiği ifitar yemeğinde yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun en fazla 2 yıllık ücret belirleyebileceğini ancak daha kısa dönem için ücret belirlemesinin önünde bir engel bulunmadığını hatırlatarak, “Biz komisyonunun toplanmasını, yüksek enflasyona karşı ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme ile yine enflasyonun üzerinde artışın sağlanmasını istiyoruz. Ancak onunla birlikte bir talebimiz de olmazsa olmaz. Asgari ücrette yapılacak bu düzenlemelerin, aynı oranda, toplu sözleşme yaptığımız iş yerlerinde gerek kamu gerekse özel sektördeki o toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz ücretlere yapılmasını istiyoruz ve bunu olmazsa olmaz kabul ediyoruz” dedi.

Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısında da değişiklik yapılarak, hükümet ağırlığının azaltılması gerektiğini, ayrıca işçi kesimi temsilinde bütün konfederasyonların üyesi oranında katılım sağlanmasını talep etti.

Mahmut Arslan, 6 aylık enflasyonun üzerinde bir artış istediklerini vurgulayarak, “Aralık ayında gördük ki siyasi irade işin içerisine girerek enflasyonun üzerinde bir asgari ücretin belirlenmesi sağlandı. Ben, aynı yaklaşımın temmuz ayına geldiğimiz zaman da altı aylık enflasyon artışını dikkate alarak, onun üzerinde bir yerde asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum.

Enflasyonun üzerinde asgari ücretin belirlenmesini; Türkiye’nin yaşamış olduğu bu yoğun, piyasadaki allak bullak olan fiyat artışları, zamlar, arkası kesilmeyen, arka arkaya gelen zamlar ve bunun getirdiği mağduriyetleri dikkate alan, bunun çözümünü sağlayan bir düzenlemeyi HAK-İŞ talep etmektedir.” Diye konuştu.

Mahmut Arslan, İstanbul’da bir vernik fabrikasında yaşanan ve 3 işçinin hayatını kaybettiği patlamayı da hatırlatarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuat kadar uygulamanın da önemli olduğunu ve zihniyetin de değişmesi gerektiğini vurguladı. Mahmut Arslan, “İş kazalarıyla ilgili en önemli mücadele yöntemi sendikalaşmadır. Örgütlenmenin olduğu yerlerde minimize edilmiş durumdadır. Bize verilen rakamlarda, iş kazalarından ölüm oranları, toplu sözleşme yapılan işletmelerde yüzde 1’in altına düşmüş durumda” dedi.