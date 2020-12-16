HAK-İŞ: Asgari ücrete iyileştirme ve refah payı da ilave edilmeli

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, patronların taleplerini sıraladı ve istihdamın korunması için ‘dengeli bir asgari ücret’ belirlenmesini istedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da asgari ücretin ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermekte bir araç olduğuna dikkat çekerek, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur.”

Arslan yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğinin altını çizerek, “Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz.” dedi.