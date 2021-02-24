Hak-İş Başkanı Arslan: Normalleşmeyle birlikte ücretsiz izin kaldırılmalı

ANKARA (DÜNYA) – HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, normalleşme dönemine girildiğini belirterek, normalleşme ile birlikte işverenlerin işçileri ücretsiz izne çıkarmasına imkan veren uygulamanın da kaldırılmasını talep etti. Mahmut Arslan, , Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert’i ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Kısa çalışma ödeneğinde şartlar esnetilmesine rağmen yine de bundan yararlanamayanlar oldu. Ücretsiz izin düzenlemeleri de bu kesimle sınırlı olması gerekirken, ne yazık ki genel bir hüküm haline getirildi. Birçok işletmede, kısa çalışma ödeneğine başvurmak yerine en kolay olan ücretsiz izni tercih ediliyor” uyarısında bulundu.

Ücretsiz izin uygulamasının işverenlerce amacı dışında kullanılabildiğini belirten Mahmut Arslan, “Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ücretsiz izin uygulamasının kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin mağduriyetini önlemek için hayata geçirildiğini söylemişti. Bugün öyle bir noktaya gelindi ki herkes bunu uyguluyor. Bakanlığın nakdi ödeme sayılarına bakıldığında 2 milyon 200 bin kişiye ödeme yapılmış. Bunların ücretsiz izinden kaynaklandığını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Normalleşmeyle birlikte ücretsiz izin uygulamasının da kaldırılması gerektiğini belirten HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, “Burada işverenlere böyle bir inisiyatif bundan sonraki süreçte verilemez. Bu düzenleme geçiş dönemi içindi. Burada maksadı aşan uygulama var. Bunun ortadan kaldırılması gerekecek. Biz kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izinin o günkü şartlarda olması gereken düzenlemeler olduğunu savunduk ama maalesef ücretsiz izin konusu maksadını aşan uygulamaya dönüştü. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

Önlemler devam edecekse işçilerin durumu gözetilmeli

Mahmut Arslan, salgın nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bazı sektörlerin hala kapalı olduğunu, milyonlarca insanın işsiz ve zor durumda olduğunu belirterek, salgınla mücadele için önlemlerin devamını gerektiren bir durum varsa, işçilerin yaşam şartları ve beklentilerinin gözetilerek devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanları

Öz Sağlık-İş Sendikasının örgütlü olduğu sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalışanların ek ödeme imkanından yararlanamadığını da hatırlatan Arslan, bu ödemelerin yapılması, sağlık çalışanlarının şiddete karşı daha fazla korunmasını talep etti. Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve Genel Sekreteri Eda Güner de yer aldı.