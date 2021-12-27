HAK-İŞ Başkanı Arslan: Yeni bir ekonomik sosyal model arayışındayız

ANKARA (DÜNYA) - HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, İş Ahlakı ve Çalışma Hayatı temasıyla yapılan 5. Ahlak Şurası sonuç bildirgesinin açıklandığı basın toplantısında, Konfederasyon olarak insanlık ve çalışma hayatına ilişkin bütün sorun olanlarıyla ilgilendiklerini ve çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi. Mahmut Arslan, “Şûra’yı müktesebatımız, tarihi yürüyüşümüz, değerlerimiz ve referanslarımızdan yola çıkarak yeni bir ekonomik sosyal model arayışımızın da önemli bir çalışması olarak görüyoruz. Bu etkinlik bize gerçekten müthiş bir ufuk açmıştır” dedi.

HAK-İŞ ve Türkiye Yazarlar Birliği ortaklığında İş Ahlakı temalı 5. Ahlak Şurası tamamlandı. Şuranın sonuç bildirgesi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü olan 27 Aralık’ta, Ankara’daki müze evinde basın toplantısıyla duyuruldu. Şura, İstiklal Marşının kabulünün 100. Yılı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy’a ithaf edildi.

İş Ahlakı konulu 5. Ahlak Şurası sonuç bildirgesinde “Küreselleşme ve dijital çağ endüstrisi ahlâk tasavvurunun yerellikle olan bağlarını zayıflatarak dünya çapında değişen aktörler, yöntemler ve enstrümanlarla birlikte yeni bir yol haritası ortaya çıkarmıştır” vurgusu yapıldı. Bildirgede, “Evrensel insan hakları, insanlığın ahlâk temelli birikimidir. Bu çerçevede, insan hak ve özgürlüklerini daha kapsayıcı bir ifadeyle insan şerefini korumak, insan haysiyetine yönelik ihlalleri en aza indirmek öncelikle ahlâklı insanı inşa etmekle mümkündür. Tüm toplumlar için ortak bir ahlâk dili oluşturmanın imkanları aranmalıdır” ifadesine yer verildi.

Bildiride ayrıca şu vurgu yapıldı:

“Ekonomik krizler ve içinden geçtiğimiz küresel ölçekte etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz salgın sürecinde, daha fazla kazanç elde etme, kişisel menfaatler adına insanların zor durumlarından şahsi menfaat devşirme gibi eğilimlerin artabildiği gözlenmektedir. Dinimiz, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü girişimi yasaklar. Ayrıca toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzuru bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile, kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışları gibi haksız kazanç yollarına izin vermez. Bu bağlamda ahlâkî ölçülerin uygulanmasını sağlayacak ibadullahın sınırına riayet etme ve çalışanların aile iş hayat dengesiyle ilgili bir bilincin oluşturulması son derece önemlidir”

Basın toplantısına, HAK-İŞ Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, TYB Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan, TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan katıldı.