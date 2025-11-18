HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan asgari ücret mevzuatını yenileme çağrısı

"HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşan Arslan, HAK-İŞ'in kuruluşundan itibaren yaşadığı zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini dile getirerek konfederasyonun, 50'den fazla sendikayla ikili işbirlikleri yaparak evrensel bir sendikal mücadele sergilediğini söyledi.

"Yeniden masada çalışılması gerek"

Başta asgari ücret mevzuatı olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, emeklilik sistemi, kayıt dışı istihdam, vergi düzenlemesi gibi bir konularda yeniden masada çalışılması gerektiğini belirten Arslan, "Bakanımızla görüşerek, sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Umutsuz değiliz. Kaos yaratmak istemiyoruz. Bugüne kadar müzakereyle nasıl çözmüşsek bu sorunların da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum" dedi.