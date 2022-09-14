Hak-İş: Çalışanların vergi dilimleri yüzde 10 ile sınırlandırılsın

Hak-İş tarafından Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'nın ödül töreninde açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, enflasyon belirli bir noktaya inene kadar bütün çalışanların vergi dilimlerinin yüzde 10 ile sınırlandırması talebinde bulundu.

OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin çalışanlardan en çok sigorta primi alan ve vergi kesintisi yapan ülkelerden olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu: “Yani biz ücretlilerin gelirlerinin yüzde 40'ı gelir vergisi, sigorta primi, işsizlik ödeneği ve benzeri kesintilere gidiyor. Bunun için talebimiz, vergi konusunun köklü bir reform bakış açısıyla tartışılması ve bu konuda önemli adımların atmasıdır. Dünyadaki bütün iktisatçılar, vergi dilimlerini yükselterek vergi gelirlerinin artırılamayacağını söylüyor. Bu kayıt dışına yarar. Ülkemizde de yüzde 30'un üzerinde kayıt dışı istihdam var. Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı vergi demektir, kayıt dışı sigorta demektir. Vergi dilimi yükseldikçe kayıt dışına kaçanların sayısı artıyor. O zaman devlet vergi dilimlerini düşürerek, herkesten vergi alıp vergi gelirlerini artırmalı. Ekonomik krizin zirveye çıktığı, enflasyonun yüzde 80'leri aştığı bir dönemde vergi dilimlerini bir sınır getirilmeli. Ekonomik kriz sona erene kadar, enflasyon belirli bir noktaya inene kadar bütün çalışanların vergi dilimlerini yüzde 10 ile sınırlandıralım. Kriz bitene kadar bu çalışmaları yapalım. Türkiye gibi ücretliler üzerindeki vergi yükünün en üst sıralarda olduğu ülkelerde vergi kayıplarının, kayıt dışının daha fazla olduğunu ortaya koyalım. Bunun yanına bu konudaki gelişmiş ülkelerdeki modelleri de koyalım. Bu sorunu beraber çözelim."

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a vergi konusunda bir brifing verdiklerini ve bu konudaki taleplerini ilettiklerini vurgulayan Arslan, "Vergi konusunda hazırladığımız raporu Sayın Bakan dikkatlice inceledi ve maalesef Gelir İdaresi Başkanlığına havale etti. Bu bizim için büyük şansızlık oldu. Orada yine tartışmalar oldu ve akim kaldı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız randevu verdiğinde yine bu raporumuzu genişleterek ve olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi anlatarak, Sayın Bakandan adım atmasını bekleyeceğiz. Zaten zar zor geçinen dar gelirlilerimizin sırtına vergi yükü de eklenince arkadaşlarımızın mecali kalmıyor." dedi.