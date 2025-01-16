HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Ücretlilerin mağduriyetlerini giderecek ek protokollere ihtiyaç var

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Nevşehir'de katıldığı basın toplantısında ekonomi gündemini değerlendirdi. Türkiye'deki vergi ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin sistemden kaynaklandığını belirten Arslan, yüksek enflasyonun en çok emekçiyi etkilediğini söyledi.

"Asgari ücret başta olmak üzere ücretlilerin mağduriyetlerini giderecek ek protokollere, emekli maaşlarındaki düşük oranların yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacımız var" diyen Arslan, Türkiye'de ihracat rakamlarının arttığı dönemlerde de emekçilerin gelir sorunu yaşadığını dile getirdi ve hükümetin bu konuda değerlendirme yaparak gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

"Hükümet tehditlere yeterince direnemiyor"

2024'te ilk kez getirilen vergiler konusu da değinen Arslan, "Geçtiğimiz yıl ilk kez bazı kesimlere yeni vergiler getirildi. Kıyameti kopardılar. Maliye Bakanı hakkında olmadık manipülasyonlar yaptılar. 'Maliye bakanı istifa etti, edecek' dediler. Kamu özel sektör iş birliği ile yapılan köprüler, otoyolları yapanlardan, servetten hiç vergi alınmıyordu alınmaya başlandı. Finans sektöründen hiç vergi alınmıyordu, adamın mevduatta milyonları var hiç vergi vermiyor. Bu kapsamda yeni düzenlemeler yapılınca kıyameti kopardılar. Tehdit ediyorlar, 'borsadan çekiliriz, yatırımlarımızı Orta Doğu veya Uzak Doğuya götürürüz' diyorlar. Bu tehditlere karşı maalesef hükümetler yeterince direnemiyor. Güçleri çalışana yetiyor. Bu çalışanların da nefes alacağı kadar imkanların sağlanması gerekiyor. Vergi sistemi ve gelir adaletsizliği bizi zorlamaya devam ediyor. Yeni işe giren bir çalışanın vergi oranı ile 30 yıldır çalışıp evlenmiş, çocuk sahibi olan arasında vergi diliminde hiçbir fark yok."

"Ürgüp Belediyesi'ndeki işçilerin ekmeği ile oynamasını kınıyoruz"

Ürgüp Belediyesi'nde HAK-İŞ üyesi çalışanların başka bir sendikaya geçmeleri yönünde tehdit aldığını belirten Arslan,: "Ürgüp Belediye Başkanımızın baskı ve tehditle işçilerin zorla sendika değiştirme girişimini şiddetle kınıyoruz. Burası kendilerinin çiftliği değil. Ürgüp Belediyesi'ndeki işçilerin ekmeği ile oynamasını kınıyoruz. Nevşehir'e ve Ürgüp'e yakışmayan bu tutumu şiddetle kınıyoruz, herkes haddini bilmeli. Bütün siyasi partilerle belediyelerde beraber çalışıyoruz. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP'li belediyelerle toplu sözleşmelerimizi gerçekleştirdik. Nevşehir'de başka CHP'li belediyelerde sorun yaşamadığımız halde Ürgüp belediye başkanı herhalde kendini başka bir yerde sanıyor. Burası hukuk devleti, herkesin kendi keyfine göre hareket edeceği bir ülke olamaz."