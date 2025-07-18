HAK-İŞ ve GFTU'dan ortak protokol: Göç, istihdam ve barış gündemde

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve GFTU Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad katıldı. Törende konuşan Arslan, Türkiye ile Suriye arasındaki hükümet ilişkileri kadar sendikal düzeydeki iş birliğinin de geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

“Protokol, işçi sınıfının şartlarını iyileştirmek için önemli”

GFTU Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad ise imzalanan protokolün Suriye ve Türkiye’deki işçi sınıfının sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağını belirtti. Al-Ahmad, özellikle çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal hakların güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Protokolde barış, göç ve istihdam öncelikli başlıklar arasında

İmzalanan protokol çerçevesinde HAK-İŞ ve GFTU, siyasi ve toplumsal konularda ortak hareket edecek. “Siyasi ve Toplumsal Duruş” başlığı altında Suriye’deki yeni demokratik sürece destek verilmesi, İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarının kınanması gibi ifadeler yer aldı.

Ayrıca “Güvenlik ve Göç Konularında İşbirliği” ile “Çalışma Hayatına İlişkin İşbirliği” başlıklarında; geçici koruma altındaki Suriyelilerin haklarının korunması, kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesi ve ortak sendikal eğitim programları geliştirilmesi gibi hedefler belirlendi.

İki konfederasyon, ortak projeler ve komiteler aracılığıyla süreci takip edeceklerini duyurdu.