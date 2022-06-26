Hak-İş’ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış sağlansın

Hak-İş'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Kurulda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.

Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıraladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor."