HAK-İŞ'ten asgari ücret mesajı: Dört kişilik aile esas alınmalı

Milyonlarca vatandaş 2025 yılında asgari ücretine ne kadar zamlanacağını merak ederken, farklı kesimler kendi oranlarını açıklamaya başladı. Muhalefet partileri asgari ücretin en az 28 ila 30 bin lira olmasını savunurken, işveren kesimi yüzde 25 ila 32,5 aralığında zam düşünüyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etmesinin ardından asgari ücret gündemine ilişkin konuştu.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında ciddi sorunlar bulunduğunu, komisyonun daha çoğulcu bir yapıda olması gerektiğini kaydetti.

'Asgari değil ortalama ücreti belirliyoruz'

Arslan, Türkiye'de 16 milyondan fazla sigortalı işçi bulunduğuna bunların sadece 2.5 milyonunun sendikalara üye olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Son yıllarda Türkiye'de bir asgari ücreti belirlemiyoruz. Biz ortalama ücreti belirliyoruz. Çalışanlarımızın, işçilerin TÜİK rakamlarına baktığınız zaman yüzde 50'den fazlası asgari ücretle çalışıyor. Biz aslında bir asgari ücreti belirlemiyoruz. Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesini yapıyoruz. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısından çalışanları mutlu edecek, gerçek rakamlarla çalışanların taleplerinin karşılanacağı bir yapı söz konusu değil. Onun için komisyonu yeniden masaya yatırmamız gerekiyor."

Asgari ücretin belirlenme şekline de itirazları bulunduğunu belirten Arslan, "Dört kişilik bir ailenin esas alınması gerektiği konusunun altını çiziyoruz." diye konuştu.

Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?

TÜRK-İŞ, her ay dört kişilik aile için açlık ve yoksulluk sınırını açıklıyor. Araştırmaya göre kasımda dört kişilik ailenin yalnızca yemek harcaması 20 bin 562 lirayı görerek 17 bin liralık asgari ücretin üzerine çıktı.

Gıda dahil tüm masrafları ifade eden yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 lira 7 kuruş olarak belirlendi. Bu da dört kişilik ailenin yoksulluk sınırını geçebilmesi için eve dört asgari ücretin girmesi gerektiği anlamına geliyor.