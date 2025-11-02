HAK-İŞ’ten asgari ücret uyarısı: “Bu yapıyla çıkacak rakama imza atmayız”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümete çağrıda bulundu.

Antalya Manavgat’ta düzenlenen Hizmet-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nda konuşan Arslan, üç işçi konfederasyonunun ilk kez komisyonun yeniden yapılandırılması konusunda ortak tutum aldığını belirterek, “Hükümet aralık ayını beklemeden, komisyon yapısını konfederasyonların talepleri doğrultusunda değiştirmelidir” dedi.

“50 yıl sonra aynı noktadayız"

Arslan, HAK-İŞ’in yıllardır komisyonun yapısının adil olmadığını savunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Bazı konfederasyonlar yıllarca bu itirazımızı ciddiye almadı. Bugün 50 yıl sonra geldikleri nokta HAK-İŞ’in söylediği noktadır. Artık üç konfederasyon da aynı şeyi talep ediyor: Komisyon yapısı değişmeli.”

Arslan, komisyonun nasıl yapılandırılması gerektiğine ilişkin bir model çalışmasının tamamlandığını ve yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Ev işçileri için 100 bin üyelik hedef

Sendikal örgütlenmenin son yıllarda güç kaybettiğini belirten Arslan, HAK-İŞ’in ev işçilerine yönelik yürüttüğü çalışmayı “dünyada bir ilk” olarak tanımlayarak, “Şu anda 77 bin ev işçisi sendikamıza üye oldu. Ocak 2026’da hedefimiz 100 bin üye. Bu gruba toplu sözleşme hakkı kazandırmak için ILO ve Çalışma Bakanlığı ile çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

“Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli”

Arslan, emekli aylıklarıyla ilgili katsayı sisteminden kaynaklanan kaybın giderilmesini isteyerek, “Emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve yeni emekli olacakların kayıplarının telafi edilmesi mümkündür. İki maddelik bir düzenleme yeterlidir” dedi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda üç konfederasyonun görüşlerinin alınmadığını da belirten Arslan, “Bu ülkenin 3 büyük işçi konfederasyonunun masaya çağrılmaması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.