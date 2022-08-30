Hak-İş’ten gelir vergisine ilişkin açıklama

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Manisa Şubesi'nin 12. Genel Kurulu'na katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçinin hakkını savunmaya devam ettiklerini, bugüne kadar 1 milyona yakın taşeron çalışanın kamuya alınmasını sağladıklarını bildirdi.

Belediyelerde çalışan şirket işçilerinin de belediyelerin kadrolarına alınması için çalıştıklarını anlatan Arslan, yaptıkları toplu iş sözleşmelerinde işçilerin haklarını sürekli geliştirdiklerini, gelecekte "kadrolu, geçici ve şirket" işçisi ayrımının kalmayacağını vurguladı.

Arslan, vergilendirme konusunda bazı taleplerinin de olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ücret zamlarımıza temmuz ayında ilave zamlar alıyoruz. Ağustos ayına gelince vergi diliminden dolayı aldığımız para gidiyor. Dolayısıyla bu vergilendirme sisteminde makas hem dar hem de kapsamı kısıtlı. O yüzden bizim bir önerimiz var: Bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranı yüzde 10 densin. Böyle kalsın. Gerçekten alınan bir şekilde geri gidiyor. O yüzden bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bakanımıza raporlarımızı hazırladık. Taleplerimizi sunacağız. En azından ekim ayından sonra parlamento gündeminde bu vergi meselesini çözmemiz gerekiyor."