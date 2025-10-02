HAK-İŞ'ten hükümete asgari ücret çağrısı: İşçiler de yer almalı!

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin de temsilcilerinin olacağı bir düzenlemenin hayata geçirilmesini istedi.

Arslan, Hizmet-İş Malatya Şube Başkanlığı'nın 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, geçen yıl gerçekleştirilen asgari ücret tespit toplantısında, Türk-İş'in mevzuat değişmediği sürece Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağını ilan ettiğini anımsattı.

Kendilerinin de bu mevzuat değişmeden çağrılsalar dahi komisyona katılmayacağını dile getiren Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Arslan, şöyle konuştu:

"2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanırken işçi kesimi yer almayacak. Peki ne olacak, sadece işverenlerle hükümetimiz asgari ücreti belirleyecek. Hükümetin bu işin içine girmesi, işverenlerle oturup bir uzlaşma içerisinde asgari ücretin belirlenmesi bu ülkenin işçilerine karşı büyük bir haksızlıktır.

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza buradan çağrı yapıyoruz. Özellikle ekonomi konularında liderlik yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen geciktirmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin de temsilcilerinin olacağı bir düzenlemeyi gerçekleştirmiş olalım."