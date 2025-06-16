HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Arslan "En son verilen teklifi yeniden gözden geçirin ve kamu çalışanlarının kabul edeceği bir toplu sözleşme teklifini önümüze getirin istiyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ ile ortaklaşa bir taslak hazırladıklarını ve 27 Şubat’ta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) teslim ettiklerini belirten Arslan taslaın üzerinden 5 ay geçtiğini söyledi.

Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Taslağın üzerinden 5 ay geçti, ancak bize bugüne kadar bir teklif verilmedi. 6 defa görüşmeler yapıldı. Tabi ki uzadıkça çalışanların sabrı da azalıyor. Zaten ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyonun getirdiği ücretlerin erimesi ve kaybeden bir işçi kesiminin toplu sözleşmesinin de 6 ay gecikmiş olması hepimizi derinden etkiliyor ve üzüyor.

Onun için buradan da tekrar ediyoruz, Kamu İşverenleri Sendikası ve Sayın Bakan'a buradan bir kez daha çağrı yapalım. Lütfen bir an evvel, en son verilen teklifi yeniden gözden geçirin ve kamu çalışanlarının kabul edeceği bir toplu sözleşme teklifini önümüze getirin istiyoruz."

İşçilerin talepleri neler?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi.

İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

TÜHİS'in kamu işçisine zam teklifi ne kadar?

13 Haziran'da işveren tarafı (TÜHİS) ilk teklifini vermek üzere işçi tarafını toplantıya çağırmış, bu toplantıda resmi olmayan teklifini açıklamıştı.

İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası konuya ilişkin yaptığı açıklamada TÜHİS'in tekliflerini duyurdu.

İlk teklife ilişkin açıklamada bulunan Ağar, "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Bu teklifi hiç beklemiyorduk. İkinci teklifi bekliyoruz" demişti.