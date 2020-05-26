Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Hakan Agro'nun kurucusu ve CEO'su Hakan Bahçeci yaşamını yitirdi.
Hakan Agro'nun kurucusu ve CEO'su Hakan Bahçeci, hayatını kaybetti. Bahçeci'nin vefat haberini Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, sosyal medya hesabından duyurdu.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın, yakın çevresi tarafından Hakan Bahçeci'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Hakan Bahçeci, bir dönem Dünya Bakliyatçılar Konfedarasyonu Başkanlığı görevini de üstlenmişti.
Çok ama çok üzgünüm... Büyük bir değeri kaybettik... Mekanı cennet olsun ... https://t.co/6BO5jctCMd— İlknur Menlik (@llknurMenlik) May 26, 2020