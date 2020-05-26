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Hakan Bahçeci hayatını kaybetti

Hakan Agro'nun kurucusu ve CEO'su Hakan Bahçeci yaşamını yitirdi.

Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
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Hakan Agro'nun kurucusu ve CEO'su Hakan Bahçeci, hayatını kaybetti.  Bahçeci'nin vefat haberini Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, sosyal medya hesabından duyurdu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın, yakın çevresi tarafından Hakan Bahçeci'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hakan Bahçeci, bir dönem Dünya Bakliyatçılar Konfedarasyonu Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

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