Hakan Doğu uyardı: Avrupa'daki pazar düşüşü Tofaş'ı vuracak!

Avrupa'daki otomotiv endüstirisi Çinli rakiplerin etkisi ile zor bir dönemden geçerken, 2024 satışları da süreçten olumsuz etkilendi. Geçtiğimiğiz yıl Renault Türkiye’deki CEO’luk koltuğunu bırakan ve Sürdürülebilir Mo­bilite İnisiyatifi Derneği'ni (SMİ) kuran Hakan Doğu, otomotiv sektöründe daralmaya işaret etti.

'Stellantis için zor bir yıl olacak'

Otomotiv zinciri Stellantis'in Avrupa'daki pazar payını Toyota'ya kaptırdığını belirten Hakan Doğu, Stellantis'in 2025'te hem ABD'deki kötü sonuçlarla boğuşacağını hem de CEO değişikliğine hazırlanacağını belirterek "Stellantis için çok zor bir yıl olacak"dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı analizle Stellantis'in 1905 yılında kurulan ikonik Luton fabrikasını kapatma kararını hatırlatan Doğu, Fransa'daki tesislerin de tehdit altında olduğunu belirtti.

Tofaş süreçten kötü etkilenecek

Otomotiv devinin Avrupa'daki pazar payı ve üretim hedefindekini düşüşe dikkat çeken Doğu, Stellantis'in Türkiye tesisi Tofaş'ın da süreçten kötü etkileneceğini söyledi.

Umut bağlanan K0 modellerinin öncelikle Avrupa'da üretileceğini, az bir kısmının da Türkiye'ye geleceğini öngören uzman isim, "Avrupa'da ki pazar düşüşü ile oluşan fazla kapasite özellikle Tofaş'ın başına dert oluyor. Stellantis'te bozulan finansal sonuçlarına CEO değişimini eklediğinizde, 450 bin kapasiteli Tofaş'ın iyi bir döneme girmediğini söyleyebiliriz." dedi.

'Bursa dahil, Avrupa'da kara bulutlar yoğunlaşıyor'

Bu durumun, Tofaş'a bağlı yan sanayi içinde kötü haber olduğuna işaret eden Doğu, "Bursa dahil tüm Avrupa'nın üstünde oluşan kara bulutların daha da yoğunlaştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.