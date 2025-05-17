Hakan Fidan, Türk-Suudi Konseyi toplantısı için Riyad’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Toplantıya, Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal eş başkanlık edecek.

Bakan Fidan'ın bu yılki 3. ziyareti olacak

Bakan Fidan bu vesileyle Suudi Arabistan’ı son bir yıl içinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak. Bakan Fidan, en son 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan'a bir çalışma ziyareti yapmıştı.

İş birliği ana gündem maddesi

Riyad’daki görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda hız kazanan iş birliği değerlendirilecek. Fidan’ın, ticaret hacmini daha da artırma hedefini dile getirmesi ve stratejik diyaloğun bölgesel barış ile istikrara katkı sunduğunu vurgulaması bekleniyor.

Gazze ve Suriye'nin ihya süreci de gündemde olacak

Toplantının gündeminde Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve yeniden inşa sürecinin başlatılması da yer alacak. Türkiye, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında daha fazla dayanışma çağrısı yapmayı planlıyor.

Suriye meselesi de önemli başlıklar arasında olacak. Fidan’ın, yaptırımların kaldırılmasının Suriye’nin kalkınmasına ivme kazandıracağını ve Türkiye ile Suudi Arabistan’ın bu konudaki dayanışmasının uluslararası toplum açısından örnek teşkil ettiğini vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gereği de gündeme taşınacak.

2024 yılında hacim 8 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolara ulaştı. İki ülke, Gazze Temas Grubu gibi bölgesel konularda da yakın iş birliği sürdürüyor.

2016 yılında kurulan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017’de Ankara’da yapılmıştı. Yedi yıl sonra yapılacak ikinci toplantıda, ilişkilerin genel seyri gözden geçirilecek ve “Diplomatik ve Siyasi Komite”, “Askeri ve Güvenlik Komitesi”, “Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi”, “Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi” ile “Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi” gibi beş alt komitenin çalışmaları değerlendirilecek.