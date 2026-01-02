Hakan Kara açıkladı: Carry getirisinde Türkiye açık ara lider

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle Türkiye’nin carry getirisi performansına dikkat çekti. Kara’nın değerlendirmesine göre Türkiye, riske göre düzeltilmiş carry getirisi açısından yalnızca son iki yılda değil, daha kısa vadeli tüm dönemlerde de gelişen piyasalar arasında zirvede yer aldı.

Hakan Kara paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Riske göre düzeltilmiş carry getirisine göre son iki yılda gelişen piyasalar içinde açık ara bir numarayız. Sadece son 2 yıl değil, son 1 yıl, son altı ay, son üç ay içinde de bir numarayız”

Riske göre düzeltilmiş carry getirisine göre son iki yılda gelişen piyasalar içinde açık ara bir numarayız. pic.twitter.com/fU4srPgzu1 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 2, 2026

Carry (Carry Trade) nedir?

Carry trade, yatırımcıların düşük faizli bir para biriminden borçlanıp, faiz oranı daha yüksek olan bir para birimine yatırım yaparak aradaki faiz farkından kazanç sağlamayı hedeflediği işlemleri ifade eder. Getiri, faiz farkının yanı sıra döviz kuru hareketleri ve risk unsurlarına göre şekillenir.