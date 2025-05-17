Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, PERPA Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin kişi başı milli gelir rakamlarının halk tarafından neden hissedilmediğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasından bir bölümü sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Prof. Dr. Kara, Türkiye’de kişi başı milli gelirin 2024 itibarıyla 16 bin dolara ulaştığını belirtti. Ancak bu rakamın vatandaşlar tarafından günlük yaşamda neden hissedilmediğine dair iki temel neden sundu.

Kara, yaşadığı bir anı üzerinden durumu şöyle anlattı:

"Bir arkadaşım vardı, Şili'den geldi, konferans verecekti. 'Kişi başı milli geliriniz kaç?' diye sordu. Ben de 'Herhalde bu sene 15 bin 500 - 16 bin dolar olur' dedim. Şöyle bir etrafına baktı ve 'Nasıl yani?' dedi. 'Hiç 16 bin dolarlık bir ülkeye benzemiyorsunuz.'"

Sosyal medya paylaşımlarının ardından pek çok kez bu sebepler eleştirildiğini söyleyen Kara, kişi başı milli gelir rakamlarının halk tarafından neden hissedilmediğini şöyle açıkladı:

"Çünkü bunun yaklaşık yüzde 20'si döviz kurundan geliyor. Yani o 16 bin dolardan 3 bin doları çıkarın.

İkincisi de gelir dağılımı konusu. Yani o 16 bin dolar nasıl paylaşılıyor. Orda da ciddi bir bozulma oldu. O yüzden hissedemiyoruz."