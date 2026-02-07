Hakan Kara: Enflasyon sonrası alım gücü eski seviyesine dönmedi

Kara, asgari ücret ile dışarıda tüketilen uygun fiyatlı yemeklerin maliyetini kıyaslayan çarpıcı bir analiz paylaştı. Analize göre, 2021 sonrası yaşanan yüksek enflasyon süreci, dar gelirlinin dışarıda yemek yeme kapasitesinde kalıcı bir daralmaya yol açtı.

2026 Ocak ayı rakamlarını da değerlendirdiğini aktaran Kara, “Biraz iyileşme var ancak grafiğe eklemedim. Çünkü muhtemelen bazı şirketler Temmuz gibi fiyatlarını tekrar ayarlayacaklar. 2026 ortalama fiyatı belli olmadan hesaplamak sağlıklı değil” değerlendirmesinde bulundu.