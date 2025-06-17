Hakan Kara: "Vergi performansı harcamada da olsaydı enflasyonun belini kırardık"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, vergi gelirlerindeki artışa rağmen kamu harcamalarında aynı disiplinin sergilenmediğini vurguladı. Kara, "Vergi konusundaki bu performansı harcama tarafında da gösterebilseydik, şimdiye kadar enflasyonun belini çoktan kırmış olurduk" ifadelerini kullandı.

Son iki yılda ekonominin yavaşlamasına rağmen toplanan vergilerin milli gelire oranla 2 puan arttığı gözleniyor. Vergi konusundaki bu performansı harcama tarafında da gösterebilseydik şimdiye enflasyonun belini çoktan kırmış olurduk. pic.twitter.com/pMesTUYteW — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 17, 2025