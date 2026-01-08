Hakan Kara’dan çarpıcı analiz: Rekor satışların nedeni altın
Ekonomist Hakan Kara, altın fiyatlarındaki yükselişin 2025 yılında Türkiye ekonomisine 231 milyar dolarlık servet etkisi yarattığını, bunun milli gelirin yüzde 14,5’ine karşılık geldiğini açıkladı.
TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına dayanarak yaptığı değerlendirmede, 2025 yılında altın fiyatlarındaki artışın Türkiye’ye önemli bir servet etkisi sağladığını belirtti. Kara, söz konusu etkinin 231 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunun milli gelirin yüzde 14,5’ine denk geldiğini kaydetti.
Kara, paylaşımında, “Sıkı” para politikasına rağmen 2025’te konut ve otomobil satışlarının tarihi rekorlar kırmasının bu veriyle açıklanabileceğini ifade etti. Altın fiyatlarındaki yükselişin yarattığı servet etkisinin, iç talebi destekleyen unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.
QNB ekonomistlerine göre 2025 yılında altın fiyatlarındaki artışın ülkemize servet etkisi 231 milyar dolar (milli gelirin %14,5’i) oldu.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 8, 2026
"Sıkı” para politikasına rağmen nasıl oldu da 2025’te konut ve otomobil satışları tarihi rekor kırdı diye merak ediyorsanız bu veri önemli. pic.twitter.com/w2KBLlLyeF