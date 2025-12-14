Hakan Kara’dan CDS uyarısı: Düşük görünüyor ama halen yüksek seviyede

TCMB eski başekonomisti Hakan Kara Türkiye'nin risk primine ilişkin görüşünü paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, şu ifadeleri kullandı:

Risk primimizin düşük düzeyine bakıp havaya girmemekte fayda var. Benim için referans Brezilya ve Güney Afrikadır. 2018 öncesi CDS’imiz bu ülkelere yakındı. Şu anda 80 bps yukarıda.

Yani CDS’te seviye olarak 2018 öncesini yakalasak da göreli olarak halen yüksek seviyedeyiz.