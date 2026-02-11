Hakan Kara'dan dikkat çeken analiz: Altın tarihi zirveyi aştı, gümüş geride kaldı! Altın yükselir mi? gümüş yükselir mi? Altın ve gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Hakan Kara'dan dikkat çeken analiz: Altın tarihi zirveyi aştı, gümüş geride kaldı
TCMB eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 1790’dan bu yana derlenen verilere göre dolar enflasyonuyla düzeltilmiş altın fiyatlarının tarihi zirvesinin çok üzerine çıktığını, gümüşün ise zirvenin altında kaldığını belirtti.
Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun dönemli reel altın ve gümüş fiyat grafiklerini değerlendirerek, kıymetli metallerdeki mevcut seviyelerin tarihsel karşılaştırmasına dikkat çekti.
Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“1790’dan bu yana derlenen verilere bakınca dolar enflasyonu ile düzeltildiğinde son dönemde altın fiyatlarının tarihi zirvesinin çok üstüne çıktığı görülüyor. Gümüş ise tarihi zirvenin altında.
(Yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: DB.)”
(Yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: DB.)