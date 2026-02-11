Hakan Kara'dan dikkat çeken analiz: Altın tarihi zirveyi aştı, gümüş geride kaldı! Altın yükselir mi? gümüş yükselir mi? Altın ve gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun dönemli reel altın ve gümüş fiyat grafiklerini değerlendirerek, kıymetli metallerdeki mevcut seviyelerin tarihsel karşılaştırmasına dikkat çekti.

Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“1790’dan bu yana derlenen verilere bakınca dolar enflasyonu ile düzeltildiğinde son dönemde altın fiyatlarının tarihi zirvesinin çok üstüne çıktığı görülüyor. Gümüş ise tarihi zirvenin altında.

(Yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: DB.)”