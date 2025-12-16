Hakan Kara'dan enflasyonla mücadele mesajı: Önemli bir fırsat penceresi açıldı
Ekonomist Hakan Kara, küresel gelişmelerin Türkiye açısından enflasyonla mücadelede önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, mevcut koşulların doğru değerlendirilmesi halinde olumlu sonuçlar alınabileceğini ifade etti.
TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, değerlendirmesinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi, doların küresel ölçekte zayıflaması ve artan küresel risk iştahının gelişmekte olan ülkeler için destekleyici bir zemin oluşturduğunu vurguladı.
Küresel ölçekte petrol fiyatlarının düşük seyretmesi ve Çin menşeli malların görece ucuzlamasının da maliyetler ve enflasyon üzerindeki baskıyı azaltan unsurlar arasında yer aldığına dikkat çeken Kara, bu gelişmelerin Türkiye açısından önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.
Ancak söz konusu olumlu tabloya rağmen temkinli olunması gerektiğini belirten Kara, “Bu fırsatı kaçırmayacağımızı düşünsem 2026 enflasyon tahminimi yüzde 20’nin altına çekerim. Ancak şimdilik yoğurdu üfleyerek yiyorum” ifadelerini kullandı.
Enflasyonla mücadelede ciddi bir fırsat penceresi açıldı:— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 16, 2025
Düşen Fed faizi
Zayıf dolar
Artan küresel risk iştahı
Düşük petrol fiyatı
Ucuz Çin malları
Bu fırsatı kaçırmayacağımızı düşünsem 2026 enflasyon tahminimi %20’nin altına çekeceğim ama şimdilik yoğurdu üfleyerek yiyorum.