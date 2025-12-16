Hakan Kara'dan enflasyonla mücadele mesajı: Önemli bir fırsat penceresi açıldı

TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, değerlendirmesinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi, doların küresel ölçekte zayıflaması ve artan küresel risk iştahının gelişmekte olan ülkeler için destekleyici bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Küresel ölçekte petrol fiyatlarının düşük seyretmesi ve Çin menşeli malların görece ucuzlamasının da maliyetler ve enflasyon üzerindeki baskıyı azaltan unsurlar arasında yer aldığına dikkat çeken Kara, bu gelişmelerin Türkiye açısından önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.

Ancak söz konusu olumlu tabloya rağmen temkinli olunması gerektiğini belirten Kara, “Bu fırsatı kaçırmayacağımızı düşünsem 2026 enflasyon tahminimi yüzde 20’nin altına çekerim. Ancak şimdilik yoğurdu üfleyerek yiyorum” ifadelerini kullandı.