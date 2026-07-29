Hakan Kara'dan Fed mesajı: 10 yıl sonra aynı sinyal geldi
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını değerlendirerek, üç Fed üyesinin faiz artırımı yönündeki muhalefetinin 10 yıl sonra ilk kez görüldüğünü belirtti. Kara, benzer bir tablonun ardından Fed'in iki toplantı sonra faiz artırdığına dikkat çekti.
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakma kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Fed'in politika faizini değiştirmediğini hatırlatan Kara, karara üç üyenin katılmayarak faiz artırımı yönünde oy kullandığını ifade etti.
Bu durumun uzun yıllardır görülmediğine işaret eden Kara, "Fed faizi değiştirmedi fakat üyelerden üçü karara katılmayıp faiz artırımı istedi. En son 10 yıl önce üç üyenin benzer şekilde faiz artırımı talep ettiğini görmüştük. İki toplantı sonra da Fed faiz artırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.
Fed faizi değiştirmedi fakat üyelerden üçü karara katılmayıp faiz artırımı istedi. En son 10 yıl önce üç üyenin benzer şekilde faiz artırımı talep ettiğini görmüştük. İki toplantı sonra da Fed faiz artırmıştı.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 29, 2026