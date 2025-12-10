Hakan Kara'dan Fed yorumu: Yeni indirimlerin habercisi! Fed faiz indirir mi? Fed'in bir sonraki toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne oldu?

Kara, Fed’in büyüme tahminini yukarı, enflasyon tahminini ise aşağı yönlü revize ederken aynı zamanda faiz indirimine gitmesinin önemli bir mesaj taşıdığını belirtti. Bu adımın, ticaret savaşlarının arz yönlü olumsuz etkilerinin beklenenden daha sınırlı olacağına işaret ettiğini ifade etti.

Fed’in bu yaklaşımının para politikasında gevşemenin sürebileceği sinyalini verdiğini söyleyen Kara, “Dolayısıyla kısa vadede faiz indirimlerinin devam etmesini beklerim.” değerlendirmesinde bulundu.