Hakan Kara'dan Fed yorumu: Yeni indirimlerin habercisi! Fed faiz indirir mi? Fed'in bir sonraki toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne oldu?

Hakan Kara'dan Fed yorumu: Yeni indirimlerin habercisi

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son tahmin güncellemelerini değerlendirerek, faiz indirimlerinin kısa vadede devam edebileceğini söyledi.

Giray Topçular
Kara, Fed’in büyüme tahminini yukarı, enflasyon tahminini ise aşağı yönlü revize ederken aynı zamanda faiz indirimine gitmesinin önemli bir mesaj taşıdığını belirtti. Bu adımın, ticaret savaşlarının arz yönlü olumsuz etkilerinin beklenenden daha sınırlı olacağına işaret ettiğini ifade etti.

Fed’in bu yaklaşımının para politikasında gevşemenin sürebileceği sinyalini verdiğini söyleyen Kara, “Dolayısıyla kısa vadede faiz indirimlerinin devam etmesini beklerim.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
