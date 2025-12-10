Hakan Kara'dan Fed yorumu: Yeni indirimlerin habercisi! Fed faiz indirir mi? Fed'in bir sonraki toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne oldu?

Hakan Kara'dan Fed yorumu: Yeni indirimlerin habercisi
Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son tahmin güncellemelerini değerlendirerek, faiz indirimlerinin kısa vadede devam edebileceğini söyledi.
Kara, Fed’in büyüme tahminini yukarı, enflasyon tahminini ise aşağı yönlü revize ederken aynı zamanda faiz indirimine gitmesinin önemli bir mesaj taşıdığını belirtti. Bu adımın, ticaret savaşlarının arz yönlü olumsuz etkilerinin beklenenden daha sınırlı olacağına işaret ettiğini ifade etti.
Fed’in bu yaklaşımının para politikasında gevşemenin sürebileceği sinyalini verdiğini söyleyen Kara, “Dolayısıyla kısa vadede faiz indirimlerinin devam etmesini beklerim.” değerlendirmesinde bulundu.
Fed’in büyüme tahminini yukarı ve enflasyon tahminini aşağı çekerken faizi indiriyor olması, ticaret savaşlarının arz yönlü olumsuz etkilerinin korktukları kadar olmayacağını düşündüklerini gösteriyor. Dolayısıyla kısa vadede faiz indirimlerinin devam etmesini beklerim.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 10, 2025