Hakan Kara'dan KKM değerlendirmesi: İzleri bizimle bir süre daha kalacak

Prof. Dr. Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, KKM’nin bitirilmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Ancak uygulamanın ekonomide bıraktığı izlerin bir süre daha hissedileceğini belirten Kara, gelir ve servet dağılımındaki bozulma, yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamına dikkat çekti.

Kara, ayrıca değerli Türk lirasının sanayi üretimi ve ihracat üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ederek, KKM sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin zamanla ortadan kalkmasının beklendiğini kaydetti.

Kara'nın açıklaması şöyle: ''KKM resmen bitti. Mevcut ekonomi yönetiminin yaptığı en doğru iş oldu. Öte yandan izleri bizimle bir süre daha kalacak: Gelir ve servet dağılımında bozulma, yüksek enflasyon, yüksek faiz, değerli TL ile zayıflayan sanayi üretimi ve ihracat…''