Hakan Kara’dan pahalılık uyarısı

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, Türkiye ve dünyada Big Mac fiyatlarını gösteren grafiği paylaşarak, ocak zamlarının ardından Türkiye’nin dünya ortalamasına kıyasla daha pahalı hale gelmeye devam ettiğini belirtti. The Economist ve McDonald’s verilerine dayanan grafikte, Türkiye’de Big Mac fiyatının son yıllarda hızlı bir yükseliş sergilediği görüldü.

Big Mac Endeksi nedir?

Dünyanın hemen her ülkesinde restoranları bulunan McDonald's'ın en favori sandviçi Big Mac, döviz kurunun asıl değerini belirlemek için kullanılıyor.

The Economist dergisi tarafından kullanılan endeks, aynı standartlarda satılan Big Mac'in ABD Doları cinsinden değerini yerel para birimiyle ölçüyor.

Bir banka, endeksi nasıl değerlendirmek gerektiğini şöyle anlatıyor: "Endeks hesaplanırken Big Mac fiyatları ülkelerin kendi para birimleri cinsinden birbirine oranlanır. Örneğin ABD’de 5 USD olan Big Mac fiyatı, Türkiye’de 75 TL ise bu durum arada 15 kat fark olduğuna işaret eder. Elde edilen fiyat oranı güncel USD/TL döviz kuru ile kıyaslandığında, kur değerinin olması gerekenden daha yüksek veya düşük seviyede olup olmadığı sonucuna varılabilir."