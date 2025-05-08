Hakan Safi, 'Forbes’un En Zengin 100 Türk' listesine girdi

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Forbes Türkiye dergisinin 2025 yılına ait "Milyonerler Listesi: En Zengin 100 Türk" sıralamasında kendine yer buldu. Holdingten yapılan açıklamaya göre Safi, 750 milyon dolarlık servetiyle listenin 61'inci sırasında gösterildi.

Forbes Türkiye dergisinin bu yılki listesinde toplam serveti 128,5 milyar doları bulan 108 kişi yer aldı. Dergide, Hakan Safi’nin servetinin kaynağına ilişkin yapılan değerlendirmede, Safi Holding’in son 10 yılda gerçekleştirdiği stratejik yatırımların belirleyici olduğu ifade edildi.

Safi Holding’in liman, şeker ve çimento sektörlerine üç büyük ihaleyle girdiği belirtilen değerlendirmede, holdingin cirosunun 1 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Hakan Safi'nin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin en büyük varlığının ise 543 milyon dolara alınan Derince Limanı olduğu vurgulandı.

Derince’de kurulan ve 17 yılda 350 milyon dolarlık yatırımla geliştirilecek olan Safiport projesinin ilk fazında 250 milyon dolarlık yatırım tamamlandı. Şirketin yıllık cirosunun yüzde 40'ının bu limandan sağlandığı aktarıldı.

Hakan Safi’nin servetinde ayrıca 2018 yılında 110 milyon dolara alınan Çorum Şeker ile 2022’de 200 milyon dolara satın alınan Bilecik Çimento’nun da önemli bir payı olduğu ifade edildi.