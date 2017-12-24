Hakem heyetlerine başvuru limiti 6 bin liraya yükseltildi

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, tüketici hakem heyetlerinin tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumada büyük rol üstlendiğini belirterek, "Hakem heyetlerine başvuruya ilişkin parasal sınırlarla alakalı kanun değişikliği yapıldı ve tüketici hakem heyetlerine başvuru limitleri 6 bin liraya yükseldi."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen tüketici hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim programı Antalya’da gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada Çiftci, Bakanlık olarak Türkiye'deki tüketici haklarının gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye getirilmesi, tüketicilerin bilgilendirilmeleri konularına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Çiftci, bu yılın başından itibaren Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketicilerin e-Devlet Kapısı üzerinden günün her saati şikayetlerini tüketici hakem heyetlerine iletebilmelerini sağlayarak hak arama yollarına başvuruyu kolaylaştırdıklarını vurguladı. Çiftci, hakem heyetlerinin tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruma konusunda büyük rol üstlendiğine dikkati çekti.

Hakem heyetlerine başvuruya ilişkin parasal sınırlarla alakalı kanun değişikliği yapıldığını ve tüketici hakem heyetlerine başvuru limitlerinin 6 bin liraya yükseldiğinin altını çizen Çiftci, "Tüketici hakem heyetlerini karar mercisi olarak merkezileştiriyoruz. Bu sayede personel ve kaynakların etkin kullanımı ve ihtisaslaşma ölçeğinden azami faydalanma sağlayacağız. Bu çalışma 1 Aralık'ta yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulunda da büyük beğeni topladı. Söz konusu çalışma devletin sunduğu hizmetler için önemli bir model olacak." değerlendirmesinde bulundu.