Haklarında rekabet soruşturması açılan beton firmaları savunma yaptı

Aydın'da hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Batıbeton, Batıçim, Beton-Taş, Çimbeton, Çimentaş İzmir, Kabasakal Beton, Öztürk Ticaret, Serttaş İnşaat, Şölen Çimento ve Türen Yapı Malzemeleri hakkında birlikte fiyat belirleyerek, bölge/müşteri paylaşımı yaptıkları, yeniden satıcıları ve yeniden satış fiyatlarını manipüle ettikleri gerekçesiyle Rekabet Kurulunca soruşturma açılmıştı.

Batıbeton, Çimentaş ve Şölen Çimento için idari para cezası talebi

Soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucu, Batıbeton Sanayi şirketinin kanunu ihlal eder nitelikte Aydın'daki söz konusu pazarda fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmaya taraf olduğu ifade edildi.

Çimentaş'ın Aydın'ın Didim ilçesindeki pazarda faaliyet gösteren teşebbüsler arasında yapılan müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına aracılık ettiğini belirten soruşturms temsilcisi, Öztürk Ticaret'in de pazarda fiyat tespitine ilişkin anlaşmaya taraf olduğunu bildirdi.

Temsilci, Şölen Çimento şirketinin de fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmaya taraf olduğuna işaret ederek, söz konusu teşebbüsler için idari para cezası uygulanmasını istedi.

Soruşturma tarafı olan Batıçim Batı Anadolu Çimento, Beton-Taş Hazır Beton, Çimbeton Hazırbeton, Kabasakal Beton, Serttaş İnşaat ve Türen Yapı Malzemeleri şirketinin Kanun'u ihlal ettiğine yönelik bulguya ulaşılamadığını vurgulayan temsilci, bunlara ceza uygulanmasına yer olmadığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi. Haklarında idari para cezası uygulanması talep edilen şirket temsilcileri iddiaları reddederek ceza verilmesine karşı çıktı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.