Haksız ticaret yapan firmalara 710 milyon TL para cezası verildi

İş Dünyası İstişare Toplantısı kapsamında, iş dünyasının sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticareti önleme çalışmaları kapsamında, Aralıksız devam eden denetimlere ilave olarak gerekli hukuki düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız ve bünyesinde yer alan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından, perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye yapılan denetimler sonucu idari para cezaları uygulanmıştır. Piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik olarak 2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

Fiyatların düşeceğine olan inanç ve güven arttı

Toplantı öncesinde Ticaret Bakanlığı'nın 13 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine özel sektör kuruluşlarına indirim çağrısı yaptığını anımsatan Bolat, başta otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere gıda ve giyim, perakende sektörlerinde, mobilya, elektronik eşya, lokanta ve otel gibi hizmet sektörlerinde yapılan fiyat indirimlerinin vatandaşları kısmen de olsa memnun ettiğini ve en önemlisi fiyatların düşeceğine olan inanç ve güvenin arttığını söyledi.

Ticaret Bakanlığına başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletmenin 55 bine yakın şubesiyle gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grupta kampanyaya katılım sağladığını dile getiren Bolat, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 43'ünün, tedarik zincirinin yine tüm unsurları eklendiğinde yüzde 63'ünün perakende sektöründe yer aldığını ve kampanyanın daha da büyümesinin mümkün olduğunu belirtti. "

Enflasyonu kısa vadede kendisi için yüksek kazanç gibi görenler, orta vadede pazar kaybı, satınalma gücü azalmasına bağlı talep düşmesi ve sermayenin erimesi tehlikesini unutmamalıdır” diyen Bolat, “Ayrıca düşük fiyatlı ithal ürün rekabeti tehlikesi de başka bir risktir. Başka bir deyişle, üretici ve satıcı bindiği dalı kesmemelidir. Bugün artık birbirine bakıp fırsatçılık anlayışıyla sürekli zam yapıp fiyatları arttırma dönemi değil, fiyat indirerek sürümden kazanma dönemi olmalı" dedi.

Enflasyon artışı yavaşladı

Olumlu makroekonomik gidişata rağmen, küresel enflasyon dalgasının Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Bolat, şöyle devam etti: "Jeopolitik riskler ve deprem felaketi ile zaman zaman maruz kaldığımız döviz kuru atakları , yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Ekim'de yıllık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 61,36 ,yıllık bazda yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekimde aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 3,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 1,94 düzeyinde gerçekleşmiştir. Veriler, enflasyon oranı artışının yavaşladığına işaret ediyor.

Hazır betoncular da indirime gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır beton üretici ve satıcısı işletmelerin kendisine, ‘Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız’ başlıklı fiyat indirme kampanyasına katılacakları taahhüdünde bulunduğunu ifade etti. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bolat, THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ve Yönetim Kurulu üyelerini ile hazır beton üretimindeki sektörel sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Hazır beton üreticilerinin son zamanlarda ülke genelinde ve özellikle 6 Şubat depreminin en ağır etkilediği 5 kentteki fahiş fiyat artışları ve piyasa bozucu uygulamalar konusundaki uyarıları ve fiyatların indirilmesi talebini kendisine ilettiklerini belirten Bolat, "Toplantıda 'Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız' başlıklı fiyat indirme kampanyasına katılacakları taahhüdünde bulundular" diye konuştu.