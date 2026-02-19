Ticaret Bakanlığı 45 günlük denetim bilançosunu açıkladı: 5,6 milyon ürün denetlendi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününe ilişkin piyasa denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre yılbaşından bu yana 48 bin 122 firma ile 5 milyon 683 bin 898 ürün denetimden geçirildi. Tespit edilen aykırılıklar kapsamında toplam 506 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, özellikle Ramazan ayı öncesinde gıda sektörüne yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını ve iç piyasadaki fiyat istikrarının korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ramazan öncesinde denetimler artırıldı

81 ilde yürütülen gıda denetimleri kapsamında 29 bin 626 firma kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 20 bin 79 ihlal tespit edilirken, yaklaşık 80 milyon TL idari para cezası kesildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürün için yaklaşık 43 milyon TL ceza uygulanırken; Ankara’da 1 milyon 357 bin 149, İstanbul’da 885 bin 734 ve Antalya’da 995 bin 882 ürün denetlendi.

Tüketicinin korunmasında 237 milyon TL ceza kesildi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırı eylemde bulunduğu belirlenen 330 kişi ve kuruluşa toplam 237,7 milyon TL idari para cezası kesildi.

Bu kapsamda, ön ödemeli konut, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri nedeniyle 201 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 34,4 milyon TL, ürün güvenliği denetimleri kapsamında ise 2,4 milyon TL ceza uygulandı.

Fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalara sıkı takip

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerde 10 bin 497 kişi ve firma incelendi. Aykırı fiil tespit edilen 1.160 gerçek ve tüzel kişiye toplam 188,3 milyon TL ceza kesildi.

Sektörel dağılımda:

Fahiş fiyat uygulamaları için 174,3 milyon TL,

Emlak sektörüne 7,5 milyon TL,

Kuyum sektörüne 1,1 milyon TL,

Otomotiv sektörüne 158 bin TL ceza uygulandı.

Ayrıca ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin ihlaller nedeniyle 5,2 milyon TL ceza tahakkuk ettirildi.

Rekabet Kurumu 19 firmaya 2,9 milyar TL ceza verdi

Piyasa rekabetini korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Rekabet Kurumu, 2026 yılının ilk 45 gününde gıda, inşaat ile tarım-hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren 19 firmaya toplam 2,9 milyar TL idari para cezası verdi.

Kurum, 2025 yılında ise 27 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza uygulamıştı.

Ticaret Bakanlığı, enflasyonla mücadele, fahiş fiyat ve stokçulukla etkin mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, iç piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin haklarının gözetilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.