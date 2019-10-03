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Hal ile Perakende Yasası yeni yıldan önce değiştirilecek

Çalışmalarına başlayan Meclisin önümüzdeki günlerde Hal Kanunu ile Perakende Kanun değişikliklerini ele alarak yıl başından önce kanunlaştırması planlanıyor.

Hal ile Perakende Yasası yeni yıldan önce değiştirilecek
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