Hal ile Perakende Yasası yeni yıldan önce değiştirilecek
Çalışmalarına başlayan Meclisin önümüzdeki günlerde Hal Kanunu ile Perakende Kanun değişikliklerini ele alarak yıl başından önce kanunlaştırması planlanıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.