Hal uyuşmazlıklarına mali düzenleme: Hakem heyeti başvurusunda parasal sınır güncellendi

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karara göre, üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır yüzde 43,93 oranında artırılarak 887 bin 009,71 lira oldu.

Yeni yılda uygulanacak karara göre, 2025 yılı için değeri 887 bin 009,71 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak. Anılan tutar ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek.





