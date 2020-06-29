Halil Sedat Ergür Alternatif Bank Yönetim Kurulu’na katıldı

29 Haziran 2020

Alternatif Bank, yönetim kurulunu bankacılık alanında 40 yıla yakın deneyime sahip duayen isim Halil Sedat Ergür ile daha da güçlendirdi.

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı, “Sayın Halil Sedat Ergür’ün bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan bankacılık tecrübesiyle Alternatif Bank Yönetim Kurulu’na katılmasından onur duyuyorum. Ergür’ün vizyonu ve sahip olduğu birikimle Türkiye’deki büyüme planlarımızın başarısına tüm yönetim kurulu üyelerimizle beraber önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.”