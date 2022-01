Halk Ekmek’e günlük talep 1.9 milyonu aştı

Takip Et

Mehmet Hanifi GÜLEL

İstanbul Halk Ekmek (İHE), 4’üncü fabrikası için gün sayıyor. Edirnekapı, Cebeci ve Kartal’da bulunan üç fabrikada günlük 1.5 milyon ekmek üretimi yaptıklarını belirten İstanbul Halk Ekmek Genel Müdür Okan Gedik, bunun yanı sıra 1 milyonun üzerinde de çeşitli ekmek üretimiyle 2.5 milyonun üzerinde kapasitelerinin bulunduğunu iletti. Artan taleple birlikte 4’üncü fabrikayı Hadımköy’de 29 bin metrekarelik kapalı alana sahip alanda 3 hat ile devreye alacaklarını aktaran Gedik, “Son bir ayda Halk Ekmek’e olan talep arttı. Talep 1 Aralık 2021’de 1 milyon 261 bin adet iken, 25 Aralık’ta 1 milyon 952 bin adet seviyesine çıktı. Pazar günleri dahil üretmeye başladık. Artan talebi karşılamak için yaklaşık 100 milyon Euro’luk yatırımla Hadımköy’de kurduğumuz fabrikada ilk etapta 250 bin adetlik ekmek üretimi yapılacak olan 1’inci hattı mayıs ayında faaliyete almaya hazırlanıyoruz. 1’inci hattın açılmasıyla ilk etapta 70 kişi istihdam edilecek, arkasından gelen diğer hatların açılmasıyla istihdam artışı devam edecek” dedi.

“3025 noktada her gün ekmek veriyoruz”

Sipariş yöntemlerini göreve başladıklarında değiştirdiklerini açıklayan Gedik, “Eskiden siparişler formlara yapılıyordu, şimdi bütün büfelere dağıtımız tabletlerle dijital ortamdan siparişleri topluyoruz. Büfe sayımız 607, bakkal 316, market 1069 ve toplu tüketim yerleri 1304 olmak üzere toplamda 3025 noktada her gün ekmek veriyoruz. Her gün 103 rotada 85 araç ile ekmek dağıtıyoruz. Bunu yaparken her gün 16 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz” diye konuştu.

Ekşi mayalı ürün üretecek

Hadımköy’de kurdukları fabrikada üç hattın birinde 250 bin normal ekmek üretimi yapacaklarını aktaran Gedik, 2’nci hatlarında 1 milyon adet çeşit ekmek ve 3’üncü hatta ise 600 bin adet tahıllı ürünlerden oluşan farklı ekmek çeşitleri üreteceklerini söyledi. Yine fabrikamızda ekşi maya kültürünü çoğaltacağız ve normalde 20-25 dakika olan mayalama süreleri, burada kuracağımız tesiste yaklaşık 4,5 saatin üzerine çıkacak. Bu sayede mayanın daha fazla enzimi ortaya çıkaracak. Halk Ekmek ekşi maya kültürüyle ve uzun fermantasyon ile çok daha sağlıklı ekmeği halkımızla buluşturacağız” ifadesini kullandı. Halk Ekmek’in 2019’da 250 milyon adet ekmek üretirken, 2021 yılını 306 milyon adet üretimle kapattığını bildiren Gedik, “2021’in Aralık ayında normal ekmek üretimimiz 39 milyon 300 bin adede yaklaşmış bulunuyor. Önceki yılın aralık ayına göre 31 milyon üretmiştik neredeyse yüzde 25 artış göstermiş” dedi.

“Halk ekmek 2021 yılını zararla kapatmadı”

En son fiyat artışını 2021 yılının 17 Temmuz’unda yaptıklarını hatırlatan Okan Gedik, büyük ölçekte alım yaptıkları için ekmek fiyatını koruduklarını kaydetti. Güncel fiyatlarla bunu yapmanın imkansız olduğunu belirten Gedik, “Yaptığımız bu uzun vadeli anlaşmalarla halkın 40 milyon TL’si cebinde kaldı. Halk ekmek 2021 yılını zararla kapatmadı. Un fiyatı 2019 başında 85 lirayken, şu anda 293 liraya çıktı. 2021 Temmuz ayından bu yana un fiyatı yüzde 102 arttı. Yine 2019 yılında 10 kuruş seviyesinde, olan doğalgaz, 2021 Temmuz’undan bu yana yüzde 354 arttı. Keza elektrik yine aynı maliyeti 2019’da 40 kuruşken şu anda 1.01 lira civarında bulunuyor ve temmuzdan bu yana değişimi yüzde 30 olarak yer alıyor. Dağıtımda mazot önemli bir maliyeti temmuza göre yüzde 90 maliyet artışı var. Yine asgari ücret artışla ile birlikte işçilik ücretleri bizi etkiliyor” dedi.