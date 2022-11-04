Halk GYO’dan Dilovası’na modern sanayi sitesi

İSTANBUL/DÜNYA

Halk GYO’ya bağlı Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş , sanayinin önemli merkezlerinden Dilovası’na yeni nesil bir sanayi sitesi kurmak için kolları sıvadı. “Türk sanayisinin en modern sanayi sitesi” mottosuyla inşaatına başlanan ve 6 milyar TL’ye mal olacak proje 133 bin 500 m2 üzerine kurulacak. Yatay ve dikey birleşmeye uygun modüler yapısıyla farklı iş kollarından sanayicilerin kullanımına sunulacak site, 183 bin m2 kapalı alanlı 350 bağımsız bölümden meydana gelecek. Dilovası Modern Sanayi Sitesi’nin lansman etkinliğinde projeyle ilgili bilgiler paylaşan Halk GYO Genel Mü dü rü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, sitenin sunduğu imkânlarla uluslararası pazara hitap eden işletmelerin ihracat kapasitesine destek verecek ve dış pazarlara girme hazırlığındaki şirketlere de yeni kapılar açacak bir cazibe merkezi olacağını söyledi. “Türkiye Yüzyılı için önemli bir adım” Projeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Bekin, “Bu proje sayesinde hem bölgenin hem de ülkemizin üretimine katkı sağlamayı, oluşturulacak istihdam kapasitesiyle gençlerimize umut olmayı ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Bekin, Dilovası Modern Sanayi Sitesi’ni 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geç irmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Bölgenin tamamını satmayı planlıyoruz. İlerleyen dönemde bazı bölümler uhdemizde kalırsa kiralamamız söz konusu olabilecek. Ülkemize katma değer yaratacak, müşterilerimize kârlılık getirecek her projede yer almaya hazırız.

Yabancı yatırımcı talebi var ancak öncelikli tercih yerli yatırımcımız olacak.

30 bin/m2’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa çıktık. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim, vadeli alımlarda ise 36 aya kadar vadelendirme yapıyoruz. Projeye özel Halk Bank tarafından bir kredi paketi hazırlandı. Uygun koşullarda 120 aya kadar vade yapılabiliyor.

36 aylık teslim süremiz var ancak tüm imkanlarımızı seferber ederek ülke ekonomimize daha erken kazandırmayı hedefliyoruz. Yakın çevremizde 7 tane OSB var. Zaten projeyi karma sanayi sitesi yapmamızın sebebi bu. Tüm tedarikçi ve imalatçıların yer alacağı bir sanayi sitesi olacak, dolayısıyla tüm sektörlerden talep alıyoruz.

Atölyelerimiz 300 m2’den 1.500 m2’ye kadar değişen büyüklüklerde. Yüzde 60’ı 300-600 m2 aralığında. 75 m2’den 1.500 m2’ye kadar değişen büyüklüklerde ünitelerimiz de var. Atölyeler birleştirilerek tek blokta 20 bin m2’ye kadar çıkarılabiliyor.

Projede çevre duyarlılığımızı ortaya koyduk. Güneş enerjisi sistemimiz işletmelere aidat optimizasyonu sağlayacak. Atık su toplama tesisimiz olacak. Enerji tasarruflu aydınlatma elemanları ve daha az suya ihtiyaç duyan bitkisel peyzajı tercih ettik. Zararlı kimyasal ve atık üretici işletmeler sitemizde yer almayacak.

Toplam 6 milyar TL seviyelerinde bir büyüklüğe sahip olacak sitemiz. Sadece 350 bağımsız bölümden oluşuyor. Yani 350 sanayici ve yatırımcı bu fırsattan yararlanabilecek. 5 bin tane nitelikli ön talebimiz var şu anda. Etaplar halinde satışa sunacağız.

Arazi mülkiyeti Marmara Metal firmasına ait. Firma’yla hasılat paylaşımı sözleşmesi imzaladık. Daha sonra sözleşme kapsamında arsanın mülkiyetini Halk Yapı Projeleri olarak üzerimize aldık.