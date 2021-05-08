Halk pazarları açıldı

Halk pazarları yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri alınarak açıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı.

Trakya'da tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarlarında bulaşın önlenmesi için esnaftan kurallara riayet etmesi ve bağırarak satış yapmaması isteniyor.

Eskişehir'de esnaf, tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı. Zabıta ve polis ekipleri pazar içerisinde kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve satıcıları uyardı.