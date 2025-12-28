Halk plajlarında rekor ilgi: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Halk Plajları, 2025 yılında da Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Halk plajlarımızla denizi herkes için erişilebilir kılıyor, çevreyle uyumlu bir turizm anlayışını yaygınlaştırıyoruz” diyerek, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajları aracılığıyla denize erişim sağladığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla yalnızca hizmet üretmekle kalmadı, kalıcı izler bıraktı. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri olan Halk Plajları, yıl boyunca milyonlarca vatandaşı ücretsiz ve nitelikli sahillerle buluşturdu.
Milyonlar denize ulaştı
Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarından faydalandı. Türkiye genelinde hizmet veren 19 halk plajı, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi gördü. Ücretsiz giriş, çevreye duyarlı altyapı ve erişilebilirlik, halk plajlarının öne çıkan unsurları oldu.
Yeni plajlar hizmete açıldı
2025 yılı içinde iki yeni halk plajı daha vatandaşların kullanımına sunuldu.
Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı ile Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, yaz sezonunda bölge halkı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Mevcut tesislerde kapasite artışı
Öte yandan Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajı’nda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve hizmet üniteleri artırıldı. Böylece hem kullanıcı konforu yükseltildi hem de çevreyle uyumlu kullanım güçlendirildi.